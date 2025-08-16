Турки ал-Файсал: Арабистони Саудӣ бо ҷинояткори ҷангӣ мисли Нетаняҳу иртиботро ба эътидол намеоварад

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) — АБНО — шоҳзода Турки ал-Файсал, раиси собиқи иттилооти Арабистони Саудӣ бо ишора ба Бенёмин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ гуфтааст, ки ин кишвар наметавонад бо як ҷинояткори ҷангӣ, ки шефтаи куштори ҷамъӣ аст, равобити оддӣ барқарор кунад.
Дар ҷараёни мусоҳибае бо Си-эн-эн аз ӯ дар бораи ба эътидол овардани равобит бо режими саҳюнистӣ пурсида шуд ва Турки ал-Файсал посух дод: «Чӣ гуна касе метавонад интизор дошта бошад Арабистон бо чунин ҷинояткор ё девонаи наслкушӣ равобити оддӣ барқарор кунад.»
Шоҳзода Турки ал-Файсал афзуд ҳеҷ роҳе вуҷуд надорад, ки Арабистон дар шароити кунунӣ бо режими саҳюнистӣ равобити оддӣ барқарор кунад. Ӯ ёдоварӣ кард: «Ин Арабистон буд, ки тарҳи сулҳи арабиро ироа кард. Ин тарҳ ҳамчунон рӯи миз аст.»
Ӯ ба талошҳои гузаштаи Арабистон барои сулҳ дар минтақа ишора кард ва афзуд, ки ба эътидол овардан наметавонад пеш аз сулҳ анҷом шавад: «Таърихи тӯлонӣ аз талошҳои Арабистон барои сулҳ вуҷуд дорад. Ба эътидол овардан пеш аз он рух нахоҳад дод. Ибтикори сулҳи арабӣ бар асоси қатъномаҳои Шӯрои амнияти Созмони Милал аст. Қонуни байналмилал бояд дар ин масоил ҳоким бошад – на инки ба содагӣ раҳо шавад ва баҳои сиёсӣ барои як равонии қотил монанди ҷаноби Нетаняҳу дода шавад.»
Ин мақоми собиқи саудӣ ҳамчунин ба тарҳе ишора кард, ки моҳи гузашта тавассути Арабистон ва Фаронса дар конфронси роҳи ҳалли ду давлатӣ дар Ню-Йорк ироа шуд.
Ин тарҳ шомили эҷоди як мараҷи ҳукуматӣ дар Ғазза аст то ташкилоти худкомаи Фаластин بتوانад тамоми хадамоти давлатиро ироа диҳад, зиндагии ғайринизомӣ бозгардад, бозсозӣ анҷом шавад ва ба мардум умеде барои оянда дода шавад.
Ӯ гуфт: «Ҳамон тавре ки пештар ишора кардам, Арабистон, Фаронса ва кишварҳои дигар ахиран тарҳеро рӯи миз гузоштаанд то ба ҷанг дар Ғазза поён диҳанд ва барои хотимаи хусуматҳо миёни Исроил ва ҳамсоягонаш гом бардоранд.»
Дар мавриди изҳороти ахири Нетаняҳу дар бораи «Исроили бузург», шоҳзода Турки гуфт: «Ҷаноби Нетаняҳу ҳоло дар бораи навъе тасвири китобӣ-муқаддас аз Исроил сӯҳбат мекунад. Ӯ онро пинҳон намекунад. Ҳатто онро рӯи нақшаҳо нишон медиҳад. Ин ба маънои сарзамине аз рӯди Нил то рӯди Фурот аст, ки ӯ қасди думбол кардани онро дорад.»
