Ситодӣ кулли Нерӯҳои мусаллаҳ: "Ҷавоби Эрон дар сурати хатои душман кубандатар хоҳад буд"

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно, Ситоди кулли Нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар баёнияе нисбат ба ҳар гуна тавтеа ё иқдоми таҳдидомез аз сӯи Амрико ва режими саҳюнистӣ ҳушдор дод ва эълом кард, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон омода аст бидуни ҳеҷ гуна худдорӣ бо ҳар таҳдиде муқобила кунад.
Дар ин баёния, ки имрӯз (шанбе) мунташир шуд, хитоб ба Амрико ва режими саҳюнистӣ омадааст: "Тавтеа ва ифтиро алайҳи Эрони тавоно ва шикастнопазирро мутаваққиф кунед."
Ситоди кулли Нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар идома тасреҳ кард: "Дар сурати ҳар гуна хатои муҳосиботӣ, ончи дар ҷанги 12-рӯзаи гузашта монеъ аз иҷрои амалиёти густурда шуд, дигар такрор нахоҳад шуд."
Ин баёния ҳамчунин таъкид кард: "Агар шароите монанди гузашта пеш ояд, ҷавоби Эрон бо ғофилгириҳо ва иқдомоти ҷадиде ҳамроҳ хоҳад буд, ки ба маротиб шадидтар ва вайронгар аз гузашта хоҳад буд."
