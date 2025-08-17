Мавқеи қатъии Покистон алайҳи нақшаи шуми "Исроили бузург"

Вазорати умури хориҷии Покистон таъкид кард: "Ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд чунин тасаввуроти иғвоангезро ба таври комил рад кунад ва барои ҷилавгирӣ аз иқдомоти бесуботкунандаи режими саҳюнистӣ ва поён додан ба ҷиноёту ваҳшигариҳои мустамр алайҳи миллати Фаластин, гомҳои фаврӣ ва муассир бардорад."
Покистон дар ин изҳорот бар ҳимояти комили худ аз ҳуқуқи машруи миллати Фаластин, ба хусус ҳаққи таъйини сарнавишт ва ташкили як давлати мустақил, пойдор ва муттаҳиди Фаластин бар асоси марзҳои пеш аз соли 1967 ба пойтахтии Қудси шариф, бори дигар таъкид кард.
