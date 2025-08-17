Чеҳраи лоғар ва солхӯрдаи раҳбари маҳбуби фаластинӣ пас аз солҳо дар зиндон + Видео

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абно, видеои ҷадиде дар расонаҳои иҷтимоии Исроил ба اشتрок гузошта шудааст, ки Итомар Бен-Гвир, вазири рости ифротгарои исроилӣ,ро нишон медиҳад, ки ба Марвон Барғӯсӣ, саршиностарин зиндонии фаластинӣ, дар салюлаш дар зиндон таъна ва ришханд мезанад.
Ба гузориши Фарору, ин аввалин бор аст, ки Марвон Барғӯсӣ пас аз солҳо аз сӯи умум дида мешавад. Ӯ пир ва лоғар ба назар мерасад.
Бен-Гвир, вазири амнияти миллии Исроил, ба ӯ мегӯяд: "Ту баранда нахоҳӣ шуд. Касе, ки бо мардуми Исроил даргир шавад, касе, ки фарзандони моро бикушад, касе, ки занони моро бикушад, мо ӯро нобуд хоҳем кард."
Дар ҳоле ки Барғӯсӣ саъй мекунад ворид шавад ва сӯҳбат кунад, Бен-Гвир илова мекунад: "Шумо бояд инро дар тӯли таърих мефаҳмидед."
Ташкилоти фаластинӣ ин видеоро маҳкум кардааст. Ҳусейн Аш-Шайх, муовини раиси ташкилоти фаластинӣ, онро мазҳари терроризми равонӣ ва ахлоқӣ ва физикӣ тавсиф кард.
Марвон Барғӯсӣ, 66-сола, беш аз 20 сол пеш маҳкум ба барномарезии ҳамлаҳое шуд, ки ба куштани панҷ ғайринизомӣ анҷомид. Ӯ дар ҳоли гузарондани панҷ ҳукми ҳабси абад ба иловаи 40 соли зиндон дар Исроил аст.
Назарсанҷиҳо ҳамвора нишон додаанд, ки Барғӯсӣ ҳамчунон маҳбубтарин раҳбари фаластинӣ аст ва фаластиниҳо дар интихоботи раёсати ташкилоти фаластинӣ ӯро ба Маҳмуд Аббос, раиси феълии ин ташкилот, ё раҳбарони Ҳамос тарҷиҳ хоҳанд дод.
