Ҳамдон: Халъи силоҳи муқовимат лоиҳаи Амрико ва Исроил аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, «Усома Ҳамдон», яке аз раҳбарони Ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос), дар гуфтугӯ бо «Ал-Масира» бо рад кардани ҳар гуна баҳс дар бораи таҳвили силоҳи муқовимат таъкид кард: «Силоҳи муқовимат силоҳи машрӯъ аст ва то замоне ки ишғолгарӣ идома дорад, ин силоҳ низ вуҷуд хоҳад дошт».
Вай бо ишора ба нақши Амрико дар таҳаввулоти минтақа изҳор дошт: «Амрико ба дунболи таҳмили лоиҳаи ҳеҷемонияи худ бар минтақа аст ва дар ин масир, режими саҳюнистиро ҳамчун сутуни аслии ин тарҳ дар назар гирифтааст».
Ин мақоми Ҳамос афзуд: «Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, ба хубӣ огоҳ аст, ки ҳастаи аслии лоиҳаи амрикоӣ, халъи силоҳи минтақа ба гунае аст, ки ҳеҷ силоҳе ҷуз силоҳи Исроил боқӣ намонад; масъалае, ки мустақиман дар хидмати таҳаққуқи он чӣ "Исроили бузург" номида мешавад, қарор дорад».
Ҳамдон бо ҳушдор нисбат ба паёмадҳои ин рӯйкард тасреҳ кард: «Халъи силоҳи муқовимат ба маънои кушодани дарвозаҳо барои фурӯ бурда шудани бахши густардае аз арозии уммати исломӣ аст ва дар ниҳоят, режими саҳюнистиро ба молики инҳисории силоҳ дар минтақа табдил хоҳад кард».
