Вокуниши Туркия ба суханони Нетаняҳу: "Мазҳакаовар аст"

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Бурҳониддин Дурон, раиси идораи иртибототи ниҳоди раёсатҷумҳурии Туркия, эълон кард, ки сиёсати ғайримантиқӣ ва ғайриқобили назорати режими саҳюнистӣ дар мавриди қудрати ин кишварро чизе ҷуз як рӯйкарди масхараомез наметавон тавсиф кард.
Вай илова кард: "Ин сиёсати мустамар аз сӯи Исроил, ки боиси бесубот кардани минтақа шудааст, мазҳакаовар аст. Туркия имрӯз бо ҳузури Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раиси ҷумҳури ин кишвар, зомини сулҳ ва суботи минтақа аст. Кобинаи Нетаняҳу боиси хунрезӣ ва дарду ранҷ дар минтақа шуда ва ҳамчун қудрати ишғолгар дар Фаластин ва Сурия ҳузур дорад, ки талош мекунад бар аҳдофи тавсеаталабонаи худ ба баҳонаи амнияти дохилӣ сарпӯш бигузорад. Мо шоҳиди содир шудани яке аз фаҷеътарин наслкушиҳо дар таърих будаем ва сӯҳбати масъулони исроилӣ дар бораи тамаъварзиҳои имперялистии дигарон таноқузи маҳз аст."
Ин масъули турк баён кард, ки Тел-Авив алайҳи ҳафт кишвар дар Ховари Миёна тайи 2 соли гузашта ҷанг афрӯхтааст ва кобинаи Нетаняҳу на фақат барои минтақа, балки барои худи исроилиҳо як фоҷиа аст.
