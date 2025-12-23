Расонаи амрикоӣ муддаии тахлияи оилаҳои дипломатҳои Русия аз Венесуэла шуд

Бино ба гузориши хабаргузории "Абна" ба нақл аз "Си-Би-Эс Нюз" (CBS News), Вазорати корҳои хориҷии Русия раванди берун бурдани оилаҳои дипломатҳои ин кишвар аз Венесуэларо шурӯъ намуд.
Як мақоми иттилоотии аврупоӣ, ки нахост номаш фош шавад, дар гуфтугӯ бо ин шабака эълон кард: "Ин иқдом ба далели ҳассосияти баланди шароити амниятӣ сурат гирифтааст."
"Си-Би-Эс Нюз" эълон кард, ки ҳамзамон бо ин таҳаввулот, вокунишҳои байналмилалӣ нисбат ба иқдомҳои ахири Амрико дар мавриди Венесуэла идома дорад. Дар ҳамин росто, Лула да Силва, раиси ҷумҳури Бразилия дар изҳороти охири ҳафтаи гузашта ҳушдор дод, ки ҳар гуна мудохилаи низомӣ дар Венесуэла метавонад ба як фоҷиаи инсонӣ мунҷар шавад.
