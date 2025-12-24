Маскав: Таҳрими ҳавоии Русия ба ширкатҳои амрикоӣ зарар расонд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Александр Гусаров, раиси идораи Атлантикаи Шимолии Вазорати корҳои хориҷии Русия дар мусоҳиба бо рӯзномаи «Известия» гуфт: "Азсаргирии парвозҳои мустақим миёни Русия ва Амрико муддатҳост ба таъхир афтодааст. Ин қадам метавонад ба таври ошкор нишондиҳандаи беҳбуди равобит миёни ду кишвар ва эҳёи эътимоди мутақобил байни давлатҳо бошад".
Вай афзуд: "Умедворем тарафи амрикоӣ иродаи сиёсии лозим барои лағви муҳосираи ҳавоии бенатиҷа алайҳи Русияро нишон диҳад".
Ин дипломати рус хотирнишон кард: "Одисозии ҳаракати ҳавоӣ бо Русия, пеш аз ҳама ба нафъи бахши авиатсияи Амрико хоҳад буд".
Ба гуфтаи Гусаров, яке аз натоиҷи ин сиёсатҳо, нотавонии ширкатҳои ҳавопаймоии Амрико дар истифода аз ҳарими ҳавоии Русия буд, ки дар ниҳоят ба заиф шудани ҷойгоҳи ширкатҳои амрикоӣ дар рақобат бо дигар кишварҳо оварда расонд.
Вай афзуд: "Мо хостори оғози ҳарчӣ зудтари гуфтугӯи ғайрисиёсӣ ва бидуни пешшарт миёни ниҳодҳои масъул дар ду кишвар барои рафъи монеаҳои фаннии азсаргирии парвозҳо ҳастем".
Your Comment