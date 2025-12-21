Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз ТАСС, Дмитрий Песков, сухангӯи Кремл, изҳороти Владимир Зеленский, раиси ҷумҳури Украина дар бораи баргузории интихобот дар ин кишварро мутаноқиз арзёбӣ кард.
Песков гуфт: «Зеленский мегӯяд, иҷоза нахоҳад дод Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия дар интихобот дахолат кунад, аммо ҳамзамон аз амрикоиҳо барои баргузории интихобот кумак мехоҳад». Вай афзуд: «Ин ба он маъност, ки Зеленский бо дахолати амрикоиҳо мухолифате надорад, аммо бо дахолати Русия мухолиф аст. Ин нишонаи навъе сардаргумӣ аст».
Давраи раёсатҷумҳурии Владимир Зеленский дар 20 майи 2024 ба поён расидааст, аммо Киев бо истинод ба тадовуми ҳукумати низомӣ, аз баргузории интихобот худдорӣ кардааст. Раиси ҷумҳури Русия ахиран гуфта буд, ки байни панҷ то даҳ миллион шаҳрванди Украина дар Русия зиндагӣ мекунанд ва дар сурати баргузории интихобот, бояд имкони раъй додан барои онон фароҳам шавад.
