Тамоси телефонии вазири умури хориҷаи Англия бо Арақчӣ

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ивет Купер, вазири умури хориҷаи Англия, рӯзи ҷумъа дар як тамоси телефонӣ бо якдигар гуфтугӯ карданд.
Дар ин тамоси телефонӣ дар бораи бархе мавзуоти равобити дуҷониба, аз ҷумла мавзуоти консулӣ, табодули назар шуд ва бар лузуми тадовуми машваратҳо дар сатҳҳои мухталиф барои тақвияти дарки мутақобил ва пайгирии мавзуоти мавриди назари тарафйн таъкид гардид.
Вазири умури хориҷаи кишварамон зимни интиқод аз рӯйкарди ғайримасъулонаи се кишвари аврупоӣ дар мавриди мавзуи ҳастаии Эрон, таъкид кард, ки Эрон ҳеҷ гоҳ музокира ва гуфтугӯеро, ки бар мабнои эҳтиром ба ҳуқуқи қонунӣ ва манофеи машрӯи миллати Эрон бошад, рад накардааст, аммо музокира ба маънои таҳмили яктарафаро мардуд медонад.
Вазири умури хориҷаи Англия бар мавқеи ин кишвар мабнӣ бар зарурати истифода аз дипломатия дар робита ба мавзуи ҳастаии Эрон таъкид кард.
