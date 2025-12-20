Эҳтимоли тадовуми ҳамлаҳои Амрико алайҳи Сурия тайи моҳҳои оянда

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Ал-Маёдин», шабакаи NBC аз қавли масъулони амрикоӣ гузориш дод, ки пешбинӣ мешавад ҳамлаҳои ин кишвар дар Сурия ҳафтаҳо ё моҳҳо идома пайдо кунад.
Ин масъулони амрикоӣ иддао карданд, ки ҳамлаҳои мазкур бо ҳадафи мубориза бо ташкилоти террористии ДИИШ сурат мегиранд.
Пештар шабакаи «Fox News» эълом кард, ки ҷангандаҳои амрикоӣ аз бомдоди имрӯз даҳҳо ҳамлаи ҳавоӣ алайҳи мавозеи ДИИШ дар Сурия анҷом додаанд.
Ҳамзамон шабакаи «Al-Ikhbariya»-и Сурия аз қавли манобеи маҳаллӣ гузориш дод, ки ҷангандаҳои эътилофи байналмилалӣ маҷмӯае аз ҳамлаҳоро дар бодияи Маъдон (атрофи Раққа), бодияи Ал-Ҳамод (атрофи Дайр-уз-Зур) ва инчунин баландиҳои Ҷабал-ул-Амур анҷом додаанд.
Ҳамлаҳои иддаоии Амрико алайҳи мавозеи ДИИШ дар Сурия дар ҳоле сурат мегиранд, ки борҳо гузориш шуда буд, ки аъзои ин ташкилоти террористӣ бо низомиёни амрикоӣ дар иртибот ҳастанд ва ба роҳатӣ дар наздикии пойгоҳҳои онҳо рафтуомад мекунанд.
