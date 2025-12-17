Ҳааретс: Пайомадҳои наслкушӣ дар Ғазза домони Исроилро гирифтааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории "Шаҳоб", рӯзномаи саҳюнистии "Ҳааретс" дар мақолае бо ишора ба ин ки "пайомадҳои наслкушӣ дар Ғазза аз назари фарҳангӣ ва академӣ барои Исроил идома дорад", таъкид кард, ки бо вуҷуди таваққуфи даргириҳо, паёмадҳои наслкушӣ барои режими саҳюнистӣ ҳанӯз ба поён нарасидааст.
Бар асоси ин гузориш, таҳримҳои фарҳангӣ ва академӣ ҳамчунон побарҷо ҳастанд ва таҳдиди мустақим барои Телавив маҳсуб мешаванд. Таҳрими мусобиқаи "Евровижн" аз сӯи кишварҳо дар эътироз ба наслкушӣ, шоке дар маҳофили саҳюнистӣ эҷод кард.
Ин рӯзнома ба шикофи дохилӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ ишора ва таъкид кард, ки дар дохили Исроил мардум ҷангро рӯйдоди тамомшуда медонанд, аммо дар хориҷ аз он, Ғазза ҳамчунон дар маркази таваҷҷӯҳи афкори умумӣ аст.
"Ҳааретс" афзуд, ки созмони радио ва телевизиони Ирландия ба далели талафоти инсонӣ дар Ғазза ва ҳадаф қарор додани рӯзноманигорон, аз "Евровижн" канорагирӣ кард. Беш аз ҳазор нависанда ва шахсияти адабии ҷаҳонӣ таҳрими муассисаҳои фарҳангии саҳюнистиро эълон карданд.
Ин гузориш афзуд, ки донишгоҳҳои исроилӣ бо таҳримҳои ошкору пинҳони аврупоӣ рӯбарӯ ҳастанд, ки шомили радди интишори таҳқиқот ва даъват накардан ба конфронсҳо мешавад. "Ҳааретс" ҳушдор дод, ки хатари амиқтар дар коҳиши "қудрати нарм" ва эҳтимоли фирори мағзҳо аз сарзаминҳои ишғолӣ нуҳуфтааст.
