Афзоиши шумори кушташудагони ҳамлаи Австралия ба 12 нафар

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ройтерз, шумори кушташудагони тирандозӣ ба маросими яҳудиён дар соҳили Бондай дар Сиднейи Австралия ба 12 нафар афзоиш ёфт.
Дар ҳоле ки хабаргузории Ройтерз шумори захмиёни ин ҳамларо 30 нафар эълом кардааст, манбаъҳои хабарӣ ин ададро ҳудуди 60 нафар ва ҳатто бештар донистаанд.
Расонаҳои ибрӣ ба нақл аз расонаҳои австралиягӣ гузориш доданд, ки яке аз ҳамлагарон ба маросими ҷашни Ҳанӯкаи яҳудиён дар Сиднейи Австралия, «Нарвид Акрам», табааи Покистон аст.
Манбаъҳои хабарӣ ҳамчунин аз кушта шудани хахоми исроилӣ дар «Ҳанӯкаи хунин» ва захмӣ шудани раиси Шӯрои яҳудиёни австралиягӣ-исроилӣ хабар доданд.
Your Comment