Эрдуғон дар мавриди тарҳи сулҳи Украина бо Трамп гуфтугӯ мекунад

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Анатоли, Раҷаб Таййиб Эрдуғон, раиси ҷумҳури Туркия, имрӯз шанбе аз қасди худ барои гуфтугӯ бо раиси ҷумҳури Амрико дар мавриди тарҳи сулҳи Украина хабар дод.
Раисиҷумҳури Туркия дар ин хусус гуфт, ки қасд дорад бо Трамп дар мавриди тарҳе барои ҳаллу фасли бӯҳрони Украина гуфтугӯ кунад.
Раҷаб Таййиб Эрдуғон эълом кард: Сулҳ наздик аст, мо онро мебинем.
Эрдуғон, зимни таъкид бар аҳаммияти тазмини амнияти киштиронӣ дар Дарёи Сиёҳ, гуфт: Ин минтақа набояд барои тасвияи ҳисобҳо мавриди сӯиистифода қарор гирад; чунин вазъияте ба нафъи Русия ё Украина нахоҳад буд.
Ин дар ҳолест, ки Вазорати умури хориҷаи Туркия пештар эълом карда буд, ки дар пайи ҳамла ба бандари Чорнумурски Украина, як киштии хориҷӣ мутааллиқ ба як ширкати туркӣ дучори осеб шудааст.
Дар ин баёния омада буд, ки ин ҳамла "мӯҳри таъйиде бар нигарониҳоест, ки Анқара пештар низ дар мавриди эҳтимоли сироят кардани ҷанги ҷории дар минтақа ба Дарёи Сиёҳ ва таъсири он бар амнияти дарёӣ ва озодии киштиронӣ матраҳ карда буд."
