Путин: Саломи гарми маро ба Роҳбари олӣ расонед/ Таъкид бар ҳимоят аз Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Спутник, раисони ҷумҳури Эрону Русия, Масъуд Пезешкиёну Владимир Путин, дар ҳошияи Анҷумани байналмилалии сулҳ ва эътимод дар Ишқобод, пойтахти Туркманистон, бо ҳам дидору дар мавриди масоили дуҷониба баҳсу табодули назар карданд.
Пезешкиён дар мулоқот бо Путин гуфт: "Мо аз ҳимояти Русия аз Эрон дар арсаи байналмилалӣ қадрдонӣ мекунем. Мо мусаллаҳ ба иҷрои тавофуқномаи ҳамаҷонибаи шарокати роҳбурдӣ бо Русия ҳастем."
Президенти Русия низ дар ин мулоқот гуфт: "Саломи гарми маро ба Роҳбари олӣ расонед."
Путин дар идома афзуд: "Равобити миёни Эрону Русия бо раванди бисёр мусбат дар ҳоли тавсеа аст. Русия ва Эрон дар ҳоли музокира дар мавриди ҳамкорӣ дар заминаи газ ва барқ ҳастанд. Русия ва Эрон дар ҳавзаҳои мухталифе, аз ҷумла нерӯгоҳи ҳастаии Бушаҳр ва тавсеаи зерсохтҳо, аз ҷумла долони шимол ҳамкорӣ доранд."
Вай тасриҳ кард: "Ҳаҷми мубодилоти тиҷорӣ миёни Эрону Русия соли гузашта 13 дарсад ва имсол 8 дарсади дигар афзоиш ёфтааст."
Путин ҳамчунин гуфт: "Маскав дар Созмони Милали Муттаҳид бо Теҳрон дар мавриди барномаи ҳастаии Эрон ҳамкории наздик дорад."
