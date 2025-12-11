Куба: Амали Амрико дуздии баҳрӣ алайҳи Венесуэла аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Ал-Маёдин", Бруно Родригес, вазири хориҷаи Куба, таъкид кард: "Мо амали зишти суратгирифта дар дуздии баҳрӣ ва мусодираи киштии ҳомили нафти Венесуэларо маҳкум мекунем."
Вай афзуд: "Иқдомоти танишзои давлати Амрико алайҳи Венесуэла маҳкум аст. Дуздии баҳрии Амрико бо қавоиди тиҷорати озод ва ҳаракати озоди киштиҳо дар тазод буда ва нақзи ошкори қавонини байналмилал ба шумор меравад."
Вазорати умури хориҷаи Венесуэла низ иқдоми ахири Амрико дар тавқифи як нафткаш дар обҳои баҳри Кариб-ро маҳкум ва онро ба дуздии баҳрӣ таъбир кард.
Ин вазоратхона аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хост бо ин рафтори Иёлоти Муттаҳида ба унвони аҳрами фишор мухолифат кунанд.
Хабаргузории "Блумберг" чоршанбе шаб эълом кард, ки нерӯҳои амрикоӣ як нафткашро ба баҳонаи ин ки таҳримӣ буда, тавқиф кардаанд.
