Зеленский: "Дар ҳоли ниҳоӣ кардани як санади 20 бандӣ дар бораи поёни ҷанг ҳастем"

11 Декабр 2025 - 13:21
News ID: 1760526
Source: ABNA
Раиси ҷумҳури Украина эълом кард: "Дар ҳоли ниҳоӣ кардани як санади 20 бандӣ пиромуни мутағаййирҳои марбут ба поёни ҷанг ҳастем."

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Ал-Ҷазира", "Владимир Зеленский", раиси ҷумҳури Украина, имрӯз чаҳоршанбе эълом кард: "Музокироти Амрико ва Украина дар мавриди тарҳи сулҳ, бозсозӣ ва тавсеаи иқтисодии пас аз ҷанг имрӯз баргузор мешавад."

Раиси ҷумҳури Украина сипас идома дод: "Мо дар ҳоли ниҳоӣ кардани 20 банди як санади асосӣ ҳастем, ки метавонад мутағаййирҳои поёни ҷангро таъриф кунад. Интизор дорем, ки пас аз ҳамкории муштарак бо тими раиси ҷумҳур Трамп ва шарикони аврупоии худ, ин санадро ба зудӣ ба Амрико таҳвил диҳем."

"Владимир Зеленский" афзуд: "Ин ҳафта метавонад хабарҳои хубе барои ҳамаи мо дошта бошад ва ба хунрезиҳо поён диҳад."

