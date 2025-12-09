Ҷосусии режими саҳюнистӣ аз фаластиниҳо ва кишварҳои арабӣ

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Спутник, парлумони режими саҳюнистӣ дар баррасии аввалия, бо тамдиди иҷозати артиш ва хадамоти Шабак-и ин режим барои ҳак кардани камераҳо мувофиқат кард; иқдоме, ки ба ҷосусӣ алайҳи кишварҳои арабӣ меанҷомад.
Ин нахустин бор нест, ки баҳси ҷосусиҳои режими саҳюнистӣ аз кишварҳои мухталиф доғ мешавад, ба гунае, ки навакак низ ширкатҳои Google ва Apple нисбат ба ҷосусии бадфузори исроилӣ аз гӯшиҳои шаҳрвандони кишварҳои мухталиф ба вижа Миср ва Арабистон ҳушдор доданд.
Бар асоси ин гузориш, таҳлилгарон мӯътақиданд, ки иқдоми парлумони режими саҳюнистӣ дар воқеъ қонунӣ кардани ҷосусӣ аз кишварҳои арабӣ ва фаластиниҳо ба баҳонаҳои амниятӣ ба шумор меравад.
Ҳамчунин гузориш шуда, ки артиш ва хадамоти Шабак-и режими саҳюнистӣ метавонанд бо нуфуз ба системаҳои камераҳо иттилооти онҳоро ҷамъоварӣ кунанд ва бидуни ҳеҷ назорате дастрасиҳои густурдае хоҳанд дошт.
Ниҳодҳои ҳуқуқи башарии Фаластин низ ин иқдомро ҳаракат дар масири ҷосусӣ аз фаластиниҳо дар навори Ғазза ё Соҳили Ғарбӣ тавсиф кардаанд.
Your Comment