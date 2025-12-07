Қатар: Вуқӯи ҳар мушкиле бо Эрон ҳамаи кишварҳои минтақаро даргир мекунад

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, Муҳаммад бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ, нахуствазири Қатар, дар суханони имрӯзи худ таъкид кард: «Мо талоше барои ҳалли дипломатии парвандаи ҳастаии Эрон дар ҷараён нестем. Ба вуҷуд омадани ҳар мушкиле бо Эрон паёмадҳо ва таъсироте бар кишварҳои минтақа дорад.»
Вай илова кард: «Равобити мо бо Ҳамос ба 13 соли қабл бино ба дархости Амрико бармегардад. Ба далели ин равобит дар маърази интиқодҳо ва ҳамлаҳо қарор гирифтем. Иртиботи мо бо Ҳамос ба тавофуқи оташбас дар Ғазза ва озодии асирон анҷомид. Ҳимояти мо аз сокинони навори Ғазза ва на аз ҷунбиши Ҳамос сурат мегирифт. Иддаои ҳимояти молии Қатар аз Ҳамос беасос аст.»
Муҳаммад бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ баён кард: «Ҳамла ба як кишвари миёнҷигар аз сӯи яке аз тарафҳои даргир ғайриахлоқӣ ва бемаънӣ аст. Ҳамлаи Исроил ба Доҳа дар ҳоле сурат гирифт, ки мо барои розӣ кардани Ҳамос ба пазириши тавофуқи оташбас талош мекардем.»
Вай идома дод: «Мо ба ҳимоятҳои худ аз миллати Фаластин идома медиҳем аммо ҳаргиз он чиро, ки дигарон тахриб кардаанд, бозсозӣ намекунем. Сокинони Ғазза намехоҳанд аз сарзамини худ берун раванд ва ҳеҷ кас ҳам наметавонад онҳоро маҷбур кунад.»
Your Comment