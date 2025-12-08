Заминачинӣ (Омодасозии заминаи) Амрико барои мудохила дар раванди ташкили давлати Ироқ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маълума, Иброҳим Ас-Сарроҷ, таҳлилгари умури сиёсии Ироқ, таъкид кард, ки суханони Марк Савайя, фиристодаи Трамп ба ин кишвар, дар бораи мудохила дар умури дохилии Ироқ таъсиргузор нест.
Вай изофа кард: "Расонаҳо ба мудохилаҳои фиристодаи Трамп дар раванди ташкили давлати Ироқ ишора мекунанд, аммо бояд бигӯем, ки ин суханон арзише надоранд."
Ас-Сарроҷ баён кард: "Натоиҷи интихобот мушаххас аст. Бархе ҷараёнҳо талош доранд беш аз ҳад ба суханони фиристодаи Трамп баҳо диҳанд. Мумкин аст ин иқдомот бо ҳадафи заминасозӣ барои мудохилаи Амрико дар раванди ташкили давлат сурат бигирад."
Қаблан низ Сабоҳ Ал-Анбарӣ, узви эътилофи Давлати Қонуни Ироқ, тасриҳ кард, ки давлати Амрико аз тариқи Марк Савайя, фиристодаи Трамп, ба думболи таҳқиқи манофеи иқтисодӣ ва иҷрои хостаҳои худ дар ин кишвар аст.
