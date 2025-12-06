Эътирофи Амрико ба шикасти таҳаррукоти Вошингтон алайҳи гурӯҳҳои муқовимати Ироқ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Рудоу, сухангӯи Вазорати хориҷаи Амрико ба шикасти талошҳои Вошингтон алайҳи муқовимат дар Ироқ эътироф кард.
Вай аз инки давлати Ироқ таслими фишорҳои Кохи Сафед барои масдуд кардани дороиҳои Ҳизбуллоҳ ва Ансоруллоҳ нашудааст, изҳори ноумедӣ кард.
Ӯ иддао кардааст, ки Амрико аз Бағдод интизор дорад, ки иқдомоти амалӣ алайҳи гурӯҳҳои мусаллаҳ (муқовимат) иттихоз кунад.
Сухангӯи Вазорати хориҷаи Амрико гуфт: "Мо аз ақибнишинии Ироқ аз тасмими масдудсозии дороиҳои Ҳизбуллоҳи Лубнон ва Ҳусиҳо (Ансоруллоҳи Яман) ноумед шудем."
Вай иддао кард: "Ин гурӯҳҳо барои минтақа ва ҷаҳон хатарнок ҳастанд ва тамоми кишварҳо бояд итминон ҳосил кунанд, ки хокашон аз сӯи ин гурӯҳҳо барои аҳдофи омӯзишӣ ё ҷамъоварии пул ё дастёбӣ ба силоҳ ё анҷоми ҳамлаҳо истифода намешавад."
Сухангӯи Вазорати хориҷаи Амрико аз тадовоми фишори Вошингтон бар Ироқ барои маҳдуд кардани гурӯҳҳои муқовимат дам зад ва иддао кард, ки ин гурӯҳҳо хатаре барои манофеи Амрико ва Ироқ ҳастанд.
