Итолиё: Аврупо бояд мустақил бошад ва битавонад аз худ дифоъ кунад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Новостӣ», Ҷорҷия Мелонӣ, нахуствазири Итолиё, дар сояи роҳбурди ҷадиди Амрико, ки аз сӯи Кохи Сафед тайи рӯзи гузашта эълом шуд, гуфт, ки Иттиҳодияи Аврупо бояд масъулияти дифоъ аз худро бидуни такя бар нерӯҳои хориҷӣ бар дӯш бикашад.
Вай илова кард, ки равобити Амрико ва Аврупо муташанниҷ нест ва он чи ки дар мавзеъгириҳои Трамп омада, баёнгари муноқишоти миёни ду тараф аз муддатҳо қабл аст.
Мелонӣ баён кард: "Шумо то куҷо дар дифоъ аз манофеъатон ҷиддӣ ҳастед? Амрикоиҳо қудрати дифоъ аз манофеъашонро доранд ва Аврупо низ бояд ин гуна бошад. Дифоъи Аврупо ба сурати мустақил аз худ ҳазина дорад, аммо озодии сиёсии қораи Аврупоро таъмин мекунад. Аврупо бояд бидонад, агар мехоҳад пурқудрат бошад, бояд худаш тасмим бигирад ва ба дигарон такя накунад."
