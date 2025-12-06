Каллас: Бояд барои татбиқи фишор бар Русия талош шавад!

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Каё Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо, имрӯз шанбе бо иттихози мавзеъгирии зиддирусӣ иддао кард: "Бояд талошҳое барои татбиқи фишор бар Русия ҷиҳати додани имтиёз дар музокирот анҷом шавад."
Масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо сипас бидуни маҳкум кардани идомаи ҷиноятҳои ишғолгарони саҳюнист алайҳи мардуми мазлум дар Ғазза, гуфт: "Пулиси Фаластин бояд барои ҷилавгирӣ аз ҳарҷу марҷ дар навори Ғазза омӯзиш бинад; зеро бояд мудирияти фаластинӣ дар онҷо вуҷуд дошта бошад."
Ин дар ҳолест, ки вай пештар низ иддао карда буд: "Бовар надорам, ки русҳо тамоюли воқеӣ барои музокираи сулҳ (бо Укроин) дошта бошанд. Мо кумакҳои низомиро ба Укроин афзоиш додаем. Путин мумкин аст ба ҳеҷ тавофуқи сулҳи дарозмуддат бо Укроин пойбанд набошад. Кумакҳои мо ба Киев беш аз 187 миллиард евро аст. Русия бояд хисороти ворида ба Укроинро бо истифода аз дороиҳои масдудшудааш бипардозад. Укроин ба паҳпод ва муҳиммот ниёз дорад. Мо аз Укроин дар дифоъ аз худ ҳимоят хоҳем кард ва Русия қодир нахоҳад буд беш аз мо муқовимат кунад! Русия акнун таваҷҷуҳе ба сулҳ надорад ва бояд барои музокира таҳти фишор қарор гирад."
Your Comment