Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз нашрияи The Telegraph, Академияи IIFL дар гузорише эълом кард, ки теъдоди зиёде аз мардуми Англия дар натиҷаи таҳаввулоти Ғазза ба Ислом гаравидаанд.
Рӯзномаи саҳюнистии Маарив бо ишора ба ин гузориш, аз ин падида таҳти унвони «иттилооти ваҳшатнок» ном бурдааст.
Вебгоҳи саҳюнистии i24 дар ин робита менависад, ки як гузориши нави англисӣ аз афзоиши чашмгири теъдоди шаҳрвандоне, ки ба Ислом рӯй меоваранд, хабар додааст. Бар асоси ин гузориш, ин афзоиш ношӣ аз ташдиди ҷангҳо ва даргириҳои ҷаҳонӣ, ба вижа ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба Ғазза аст.
Бар асоси ончӣ рӯзномаи The Telegraph мунташир кардааст, муҳаққиқон дар муассисаи «Таъсири имон бар зиндагӣ» (IIFL) дарёфтанд, ки даргириҳои ҷаҳонӣ роиҷтарин ангеза барои гаравидани Бритониёиҳо ба Ислом аст.
Бар асоси натиҷаҳои назарсанҷӣ, ки шомили $2774$ нафар аз афроде аст, ки эътиқодоти динии худро тағйир дода буданд, $20\%$ аз касоне, ки ба Ислом гаравиданд, гуфтанд, ки ҷангҳои байналмилалӣ барҷастатарин омил дар тасмимгирии онҳо будааст. Ин гузориш тавзеҳ дод, ки бештари тағйирдиҳандагони дин, ба вижа ҷавонон, эҳсос мекунанд, ки ҷаҳон ба самти зулми бештар пеш меравад ва тардиди рӯзафзун нисбат ба расонаҳо онҳоро ба самти Ислом меоварад, зеро Ислом дине аст, ки бар ахлоқ ва адолат асос ёфтааст.
