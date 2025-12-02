Бонки Марказии Аврупо бо додани қарз ба Укроин аз ҳисоби дороиҳои Русия мухолифат кард

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Financial Times, Бонки Марказии Аврупо аз ироаи пуштибонӣ барои қарзи 140 миллиард евроии Укроин, ки бо истифода аз дороиҳои масдудшудаи Русия тазмин шуда буд, худдорӣ кард.
Бонки Марказии Аврупо пас аз баррасии пешниҳоди Комиссияи Аврупо, ба ин натиҷа расид, ки ин иқдом бо ихтиёроти қонунии он муғойират дорад.
Бонки Марказии Аврупо эълом кард, ки тарҳи Комиссияи Аврупо дар амал муодили таъмини мустақими молии давлатҳост ва Бонки Марказӣ амалан масъули пардохти тааҳҳудоти молии кишварҳои узв хоҳад шуд; амале, ки бар асоси муоҳидоти Иттиҳодияи Аврупо мамнӯъ аст ва метавонад мунҷар ба таварруми боло ва коҳиши эътибори Бонки Марказии Аврупо шавад.
Мария Захарова, сухангӯи Вазорати умури хориҷаи Русия, ҳушдор додааст, ки дар сурати истифодаи кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо аз дороиҳои масдудшудаи Русия барои қарз ба Укроин, посухи Маскав «бисёр сахт ва дарднок» хоҳад буд.
Нашрияи Politico Europe низ аз мухолифати Амрико бо эътои қарз ба Укроин аз ҳисоби дороиҳои тавқифшудаи Русия хабар додааст.
Your Comment