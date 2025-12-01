Пасзаминларзаҳои ҳамлаҳои мушакии Эрон; вайрониҳо дар Исроил барқарор намешаванд

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Қудс, рӯзномаи ибрӣзабони «Йедиот Ааҳронот» эътироф кард, ки баъд аз гузашти беш аз панҷ моҳ аз ҳамлаҳои мушакии харобиовари Эрон алайҳи сарзаминҳои ишғолшуда, ҳазорон хонаводаи саҳюнист, ки хонаҳояшон осеб дидаанд, ҳанӯз сарсон ҳастанд.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, Иттиҳодияи Паймонкорон, ки дар бахши бозсозӣ фаъолият мекунанд, эълом кардаанд, ки масъулони Идораи молиёт монеи оғози раванди таъмири ин хонаҳо мешаванд.
Дар ин гузориш таъкид шудааст, ба далели камбуди нерӯи кор аз замони оғози ҷанг ва коршиканиҳои кобинаи режими саҳюнистӣ дар ин масир, бисёре аз паймонкорон бо ҳадди ақалли зарфияти худ фаъолият мекунанд ва тасмим гирифтаанд аз таъмири манотиқи осебдида бар асари ҳамлаҳои мушакии Эрон даст бардоранд, зеро ҳеҷ ҳимояте аз сӯи кобина дарёфт намекунанд.
Лозим ба зикр аст, ки дар ҷараёни ҷанги таҳмилии 12-рӯза, дар мавҷи ҳамлаҳои мушакии интиқомҷӯёнаи Эрон алайҳи сарзаминҳои ишғолшуда, манотиқи муҳим ва ҳассос, аз ҷумла марказҳои махфии ҷосусӣ ва озмоишгоҳҳои биологӣ дар режими саҳюнистӣ мавриди ҳадаф қарор гирифтанд.
Your Comment