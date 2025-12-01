Ба гузориши хабаргузории Абно, Максим Прево, вазири хориҷии Белгия, дар мусоҳиба бо "Политико" эълом кард, ки тасмими Иттиҳодияи Аврупо барои ироаи қарз ба Киев, бо дороиҳои мусодирашудаи Русия, метавонад талошҳо барои ҳаллу фасли муноқишаи Украинаро мухтал кунад.
Вай гуфт: "Дороиҳои мусодирашудаи давлати Русия метавонанд дар эҷоди сулҳ, нақш ифо кунанд. Иқдомоти мо дар бораи наҳваи истифода аз ин дороиҳо набояд монеи ба натиҷа расидани музокироти сулҳ шавад."
Прево ҳамчунин аз «исрори» Иттиҳодияи Аврупо дар бораи истифода аз дороиҳои Русия барои кумак ба Украина интиқод кард ва гуфт: "Мақомоти аврупоӣ натавонистаанд роҳеро барои таъмини молии Украина пайдо кунанд ва фақат бар истифода аз дороиҳои Русия пофишорӣ мекунанд, намедонанд, ки ин кор чӣ хатарҳоеро ба ҳамроҳ дорад."
Музокироти сулҳи Украина бо миёнҷигарии Амрико то кунун натавониста ихтилофоти ду тараф дар ҳавзаи таъйини марзҳоро ҳал кунад. Маскав ва Вашингтон, кишварҳои аврупоиро ба коршиканӣ дар музокирот муттаҳам мекунанд.
Your Comment