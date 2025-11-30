Танишҳои нав дар Сурия; Рух додани даргириҳои мусаллаҳона дар Сувайдо

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Садои ал-Балад", устони Сувайдо, воқеъ дар ҷануби Сурия, шоҳиди танишҳои нав пас аз рух додани даргирӣ миёни унсурҳои вобаста ба Ҷӯлонӣ, раиси ҷумҳури худхондаи Сурия, ва гурӯҳакҳои мусаллаҳ дар атрофи рустои Ал-Мансура, воқеъ дар ғарби ин устон, будааст.
Расонаҳои сурӣ гузориш доданд, ки масъули нерӯҳои амниятии устони Сувайдо клипи видеоиеро мунташир кард, ки нишон медиҳад унсурҳои мусаллаҳи вобаста ба Ҳикмат ал-Ҳаҷрӣ ба манзили вай юриш бурдаанд. Ӯ ҳамчунин таҳдид кард, ки ба ин ҳамла посух хоҳад дод.
Устони Сувайдо аз замони сарнагун сохтани низоми Башшор Асад ва ҳокимияти унсурҳои вобаста ба Ҷӯлонӣ дар Сурия шоҳиди танишҳо ва даргириҳои мусаллаҳонаи густурдае будааст.
Чанде пеш низ Дидбони ҳуқуқи башари Сурия эълом кард, ки шиддати ҳамлаҳои паҳподии (дрони) ва даргириҳои мусаллаҳона дар устони Сувайдо, воқеъ дар ҷануби ин кишвар афзоиш ёфтааст.
