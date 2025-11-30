Бӯҳрони бесобиқае, ки тавони низомии Тел-Авивро таҳдид мекунад

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Ал-Масира", Исҳоқ Брик, генерали бознишастаи артиши режими саҳюнистӣ, эътироф кард, ки артиши ин режим бо бӯҳрони бесобиқае дар заминаи нерӯи инсонӣ рӯбарӯ аст, ки тавони низомии Исроилро таҳдид мекунад.
Вай дар идома афзуд, ҳазорон афсар ва нерӯи низомӣ хоҳони фирор аз артиш ҳастанд ва ҷавонони саҳюнистӣ намехоҳанд ба сурати доимӣ дар артиш бошанд.
Брик қабл аз ин низ эътироф карда буд, ки артиши ин режим аз лиҳози шумори нерӯ, технологияҳои матлуб ва сифати онҳо дар сатҳи рӯёрӯӣ бо як ҷанги минтақавӣ нест.
Вай идома дод, ки шумори нерӯи заминии артиши режими саҳюнистӣ як сеяки шумори ин нерӯҳо тӯли 20 соли гузашта аст.
