Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Рейтерз", қарор аст «Марко Рубио», вазири умури хориҷаи Амрико (sic - хато дар мақоми расмӣ), ҳамроҳ бо «Стив Виткофф», фиристодаи вижаи раисҷумҳурӣ ва «Ҷаред Кушнер», домоди раисҷумҳури ин кишвар, имрӯз якшанбе (30 ноябр) аз Укроин дидан кунанд.
Бар асоси ин гузориш, нишасти мазкур дар иёлати Флорида баргузор хоҳад шуд. Рейтерз ҷузъиёти бештаре дар бораи муҳтавои гуфтугӯҳо ироа накардааст.
Тибқи барномае, ки пештар аз сӯи дафтари матбуотии Кохи Сафед мунташир шуда буд, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар ҳамон рӯз аз маҳалли иқомати худ дар Маралаго ба Вашингтон боз мегардад.
Пештар, Володимир Зеленский, раисҷумҳури Укроин, аз сафари ҳайате аз ин кишвар ба Амрико ба манзури райзанӣ (машварат) дар бораи тарҳи сулҳи пешниҳодии Вашингтон хабар дода буд.
Раисҷумҳури Укроин гуфта, ки ин ҳайат ба раёсати Рустам Умеров, дабири Шӯрои амният ва дифои Укроин, барои иттихози иқдомоте ба манзури поён додани ҷанг бо Русия ба Амрико сафар кардааст.
Зеленский навишт: "Бо бесабрӣ мунтазири натоиҷи ин нишаст хоҳам буд. Укроин ба ҳамкории созанда бо Амрико идома медиҳад. Мунтазири қатъӣ шудани натоиҷи музокироти Женева дар Амрико ҳастем."
Your Comment