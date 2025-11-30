Wall Street Journal: Трамп Мадуроро таҳдид кардааст

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Спутник", рӯзномаи Wall Street Journal ба нақл аз манбаъҳои огоҳ гузориш дод, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар ҷараёни гуфтугӯи телефонии худ бо Николас Мадуро, раиси ҷумҳури Венесуэла, тайи рӯзҳои гузашта ӯро ба истифода аз зӯр таҳдид кардааст.
Бар асоси ин гузориш, Трамп дар ин гуфтугӯи телефонӣ бо матраҳ кардани мавзеъҳои мудохилаҷӯёна ва ҷангталабона дар қиболи Венесуэла, Мадуроро таҳдид карда, ки дар сурати адами канорагирӣ аз қудрат ба истифода аз зӯр мутавассил мешавад.
Рӯзномаи New York Times чанд рӯз қабл фош кард, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, ба сурати телефонӣ бо Николас Мадуро, ҳамтои венесуэлаияш гуфтугӯ кардааст.
New York Times ба нақл аз манбаъҳои худ афзуд: Трамп дар тамос бо Мадуро эҳтимоли баргузории нишаст миёни ду тарафро баррасӣ кардааст.
Ин рӯзнома ба нақл аз як манбаъ, ки онро огоҳ хонд, афзуд: Дар ҳоли ҳозир ҳеҷ барномае барои нишасти эҳтимолии миёни Трамп ва Мадуро вуҷуд надорад.
New York Times ба нақл аз манбаъҳои худ ҳамчунин гузориш дод, ки Марко Рубио, вазири умури хориҷаи Амрико, дар тамоси телефонӣ миёни Трамп ва Мадуро ҳузур доштааст.
