Виткофф: "Тарҳи Сулҳи Амрико Барои Укроин, Ҷилави Ҷангҳои Ояндаро Мегирад"

Ба гузориши хабаргузории АБНО, рӯзномаи амрикоии "Вол Стрит Журнал" ба нақл аз Стив Виткофф, намояндаи вижаи раисиҷумҳури Амрико дар умури Укроин, навишт: Дар сурати пазириши тарҳи сулҳи Вошингтон, ин ибтикор метавонад аз бархурдҳои ҷадид ҷилавгирӣ карда ва заминаро барои табдил шудани Амрико, Русия ва Укроин ба шарикони тиҷорӣ фароҳам созад.
Виткофф изҳори умедворӣ кард, ки се кишвари Амрико, Русия ва Укроин дар ниҳоят битавонанд равобити иқтисодии пойдор барқарор кунанд.
Пеш аз ин, Амрико тарҳи 28 бандӣ барои поёни ҷанги Укроин ироа карда буд; тарҳе, ки бо вокуниши тунди Киев ва бархе шарикони аврупоии он рӯ ба рӯ шуд ва талошҳое барои бознигарии асосӣ дар он оғоз шуд. Амрико ва Укроин дар 23 ноябр дар Женева, дар бораи ин тарҳ ройзанӣ карданд. Бино бар гузориши расонаҳои Укроин, ду тараф дар бораи бахши умдаи пешниҳодҳо ба тавофуқ расидаанд, аммо чанд банд барои баррасӣ дар нишасти отии руасои ҷумҳурии Амрико ва Укроин боқӣ мондааст; нишасте, ки ҳанӯз замони он мушаххас нашудааст.
«Доналд Трамп» низ сешанбе эълом кард, ки нусхаи ҷадиди ин тарҳ аз 28 банд ба 22 банд коҳиш ёфтааст.
