Шумер: Трамп Амрикоро ба сӯи як ҷанги пурхарҷи дигар мекашад

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Ал-Ҷазира", Чак Шумер, раҳбари демократҳо дар Сенати Амрико, таъкид кард, ки иқдомоти бемулоҳизаи Трамп дар қиболи Венесуэла, Амрикоро ба як ҷанги хориҷии пурхарҷи дигар наздиктар ва наздиктар мекунад.
Вай изофа кард: "Тибқи Қонуни асосии мо, танҳо Конгресс қудрати эъломи ҷангро дорад, на раисҷумҳур; Конгресс иҷозаи истифода аз нерӯи низомиро алайҳи Венесуэла надодааст."
Шумер баён кард: "Амрикоиҳо аз ҷангҳои хориҷии бепоён, ки ҷони теъдоди бешуморе аз нерӯҳои моро гирифта ва манобеи арзишмандро аз байн бурдааст, хаста шудаанд. Ин сиёсати «Аввал Амрико» нест."
Пештар рӯзномаи Wall Street Journal ба нақл аз манбаъҳои огоҳ гузориш дода буд, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар ҷараёни гуфтугӯи телефонии худ бо Николас Мадуро, раиси ҷумҳури Венесуэла, тайи рӯзҳои гузашта ӯро ба истифода аз зӯр таҳдид кардааст.
Бар асоси ин гузориш, Трамп дар ин гуфтугӯи телефонӣ бо матраҳ кардани мавзеъҳои мудохилаҷӯёна ва ҷангталабона дар қиболи Венесуэла, Мадуроро таҳдид карда, ки дар сурати адами канорагирӣ аз қудрат ба истифода аз зӯр мутавассил мешавад.
Трамп ҳамчунин ҳарими ҳавоии Венесуэларо баста эълом кардааст!
