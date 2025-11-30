Эътирози Венесуэла ба иқдомоти ғайриқонунии Амрико дар маҷомеи байналмилалӣ

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Спутник", «Делсӣ Родригес», муовини раисҷумҳури Венесуэла, бо ишора ба талоши Амрико барои маҳдуд кардани ҳарими ҳавоии ин кишвар гуфт: "Давлати Амрико дар ҳоли иҷрои хостаи Мария Мачадо, раҳбари оппозитсиюн, барои масдуд кардани осмони Венесуэла аст."
Вай афзуд: "Дар посух ба ин иқдоми таҷовузӣ, Николас Мадуро, раиси ҷумҳури Венесуэла, дастур додааст, барномаи вижае барои бозгардондани венесуэлаиҳои гирифтор дар кишварҳои дигар ва ҳамчунин эҷоди масирҳои ҷойгузин барои афроде, ки ниёз ба хуруҷ аз кишвар доранд, иҷроӣ шавад."
Ин мақоми венесуэлаӣ таъкид кард, ки Каракас, тамоми созгорҳои чандҷониба ва ҳуқуқии байналмилалиро фаъол карда, то ин иқдоми ғайриқонунӣ ва номашрӯъро фуран мутаваққиф кунад.
Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, эълом кард, ки тамоми ҳарими ҳавоӣ бар фарозу атрофи Венесуэла то иттилои баъдӣ баста хоҳад шуд.
Вай дар шабакаи иҷтимоии "Truth Social" бо тавҷеҳи ин иқдоми хусумотиза, чунин иддао кард, ки қочоқчиёни маводи мухаддир ва қочоқчиёни инсон бояд ҳарими ҳавоии Венесуэларо комилан баста бидонанд.
