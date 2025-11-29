Ба гузориши хабаргузории АБНО, рӯзномаи амрикоии "Ню-Йорк Таймс" дар гузорише навишт: Истеъфои «Андрей Ермак», раиси дафтари Владимир Зеленский, раисиҷумҳури Укроин, мумкин аст бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз раъйи адами эътимод ба давлат дар парлумони Укроин анҷом шуда бошад.
"Ню-Йорк Таймс" ба нақл аз манобеи огоҳ навишт, ки Ермак эҳтимолан «пазируфтааст худро қурбонӣ кунад» то аз тасвиби раъйи адами эътимод ҷилавгирӣ шавад. Бо ин ҳол, ҳанӯз мушаххас нест ин иқдом барои маҳор кардани бӯҳрони сиёсии ҷорӣ кофӣ бошад; зеро дар сурати тасвиби раъйи адами эътимод, куллу кобинаи Зеленский маҷбур ба истеъфо хоҳад шуд.
Бар асоси ин гузориш, ҳеҷ кадом аз раҳбарони муассири аҳзоби укроинӣ то кунун хостори канорагирии Зеленский нашудаанд, зеро дар шароити ҳукумати низомӣ, интихобот баргузор намешавад.
Дар 10 ноябр, Идораи Миллии Мубориза бо Фасоди Укроин (NABU) ва Додситонии Вижаи Мубориза бо Фасоди ин кишвар, ки аз дафтари Зеленский мустақил ҳастанд, таҳқиқотеро дар бораи як шабакаи бузурги фасод дар бахши энержӣ мусаммо ба «Амалиёти Мидос» оғоз карданд. Бозрасӣҳо дар ширкати «Энергоатом» ва манзилҳои тоҷир «Тимур Миндич» ва вазири вақти энержӣ «Герман Галушченко» анҷом шуд. Тибқи ёфтаҳои аввалия, ҳудуди 100 миллион доллар пул дар ин шабака пулшӯӣ шудааст.
Идораи Миллии Мубориза бо Фасоди Укроин ҳамчунин бархе мукотиботи сабтшуда аз апартамони Миндичро мунташир кард, ки гуфтугӯҳои муртабит бо фасодро нишон медод. Дар 17 ноябр, гузоришҳое мунташир шуд мабнӣ бар ин ки номи Андрей Ермак мумкин аст дар парванда бо унвони мустаори «Али-Баба» омада бошад.
Ифшои ин парванда як бӯҳрони амиқи сиёсӣ дар Укроин эҷод кард ва парлумон барои чанд рӯз таътил шуд ва шуморе аз намояндагон, ҳатто аз ҳизби ҳоким «Хидматгузори Мардум», хостори барканории Ермак шуданд. Дар 28 ноябр низ гузориш шуд, ки ниҳодҳои зиддифасод дар ҳоли бозрасии манзил ва дафтари Ермак ҳастанд; мавзӯе, ки ӯ шахсан таъйид кард. Соатҳо баъд, Зеленский эълом кард, ки Ермак расман номаи истеъфои худро ироа кардааст.
Your Comment