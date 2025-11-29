Намояндаи Лубнонӣ: "Ҷангҷӯ нестем, аммо ҳаргиз таслими Исроил нахоҳем шуд"

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Ал-Манор", Ҳасан Фазлуллоҳ, узви фароксиюни порлумонӣ вобаста ба Ҳизбуллоҳи Лубнон, таъкид кард: "Мо хоҳони ҷанг нестем, аммо ҳаргиз таслим шудан дар баробари душманро нахоҳем пазируфт. Иҷозат намедиҳем Лубнон таҳти ҳеҷ унвон ё шиоре таслим шавад."
Вай афзуд: "Оё мумкин аст Лубнонро ба душмани саҳюнистӣ фурӯхт ва аз ҳокимият, озодӣ ва карамотамон бигзарем? Замоне ки кишварҳо бо шароити сахте рӯ ба рӯ мешаванд, ин ба он маъно нест, ки қасд доранд таслим шаванд. Метавон бо иттиҳоди дохилӣ аз ин шароит убур кард."
Фазлуллоҳ тасриҳ кард: "Мо ҳар рӯз шоҳиди таҷовузоти душман алайҳи Лубнон ҳастем, аммо саҳюнистҳо ҳаргиз нахоҳанд тавонист идораи моро дарҳам шикананд. Исроил дар пайи он аст, то иҷозат надиҳад лубнониҳо ба хонаҳои худ дар минтақаҳои марзӣ баргарданд. Агар муқовимат ва чунин мардуме дар Лубнон набуд, душмани саҳюнистӣ хоки моро ишғол карда буд. Тел-Авив қасд дошт моро аз ҷануби Лубнон берун карда ва даст ба шаҳраксозӣ дар ин минтақа бизанад."
