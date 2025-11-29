Интиқоди Шадиди Туркия Аз Ҳамлаи Исроил Ба Байт-Ҷин Дар Сурия

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Раша Тудей", дар идомаи вокунишҳои минтақаӣ ва байналмилалӣ ба ҳамлаи ваҳшиёнаи режими саҳюнистӣ ба шаҳраки Байт-Ҷин дар атрофи Димишқ, «Онҷу Кӯҷалӣ», сухангӯи Вазорати умури хориҷаи Туркия эълом кард, ки ҳамлаҳои Тел-Авив ба Сурия бо ҳадафи эҷоди монеа дар баробари талошҳои давлат ва мардуми Сурия барои барқарории амният анҷом мешавад ва нақзи ҳокимият ва тамомияти арзии ин кишвар аст.
Вай гуфт, ки бо наздик шудан ба солгарди 8 декабр (замони суқути давлати Башшор Асад), ва дар замоне ки ҷомеаи байналмилалӣ дар орзуи субот дар Сурия аст, Тел-Авив бори дигар равиши тахрибгаронаи худро бо таҷовузи шаҳри Байт-Ҷин дар атрофи Димишқ, нишон додааст.
Сухангӯи Вазорати хориҷаи Туркия таъкид кард, ки бо вуҷуди ин ки ҳеҷ таҳдиде аз сӯи Сурия алайҳи Исроил вуҷуд надорад, иқдомоти низомии саҳюнистҳо, ҳокимият ва тамомияти арзии ин кишварро нақз мекунад ва ғайринизомиёнро ба хатар меандозад ва суботи минтақаиро таҳти хатар қарор медиҳад.
Ин мақоми турк бар зарурати қатъи таҷовузоти режими саҳюнистӣ ба Сурия, ки бо ҳадафи монеъэҷодкунӣ дар баробари талошҳои ин кишвар барои таъмини амният, рифоҳ ва сулҳи умумӣ анҷом мешавад, таъкид ва эълом кард, ки ҷомеаи байналмилалӣ дар ин замина масъулият дорад.
