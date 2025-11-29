Таркишҳои Ҷадид Дар Киев; Барқи Пойтахти Укроин Қатъ Шуд

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Русия Ал-Явм", субҳи имрӯз садои таркишҳои ҷадиде дар Киев, пойтахти Укроин, ва атрофи он ба гӯш расид ва оژирҳои хатар дар ин манотиқ ба садо даромаданд.
Ҳамчунин масъулони укроинӣ аз қатъи обу барқ дар бархе аз манотиқи Киев хабар доданд.
Вазорати Энержии Укроин низ эълом кард, ки ҷараёни барқи беш аз 600 ҳазор нафар аз сокинони пойтахт ва атрофи он баъд аз вуқӯи ин таркишҳо ва ҳамлаҳои Русия қатъ шудааст.
Субҳи имрӯз хабаргузории "Рӯйтерз" ба нақл аз масъулони укроинӣ эълом кард, ки паҳподҳои Русия ба ду минтақа дар ин шаҳр ҳамла карданд.
