Мардуми Сурия Низомиёни Исроилиро Нақрадоғ карданд (Хор/Шаронда карданд)

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз Русия Ал-Явм, низомиёни саҳюнистӣ, ки дирӯз бо ҳамла ба минтақаи Байт-Ҷин дар атрофи Димишқ, дасти кам 20 тан аз шаҳрвандони Сурияро қурбонӣ карданд, имрӯз бо нуфуз ба ҷануби ин кишвар талош карданд, тайи иқдоми оммафиребона, обрӯи худро беҳбуд бахшанд.
Дидабони ҳуқуқи башари Сурия эълом кард, ки низомиёни саҳюнистӣ бо нуфуз ба рустои Ал-Ашаъ воқеъ дар атрофи Қунайтара, қасд доштанд бастаҳои кумакӣ ба сокинони ин минтақа бидиҳанд, аммо бо мухолифати шаҳрвандони сурӣ мувоҷеҳ шуданд ва минтақаро тарк карданд.
Ин дар ҳоле аст, ки дирӯз низ баъд аз ҳамлаи низомиёни саҳюнистӣ ба Байт-Ҷин, мардуми Сурия бо баргузории тазоҳуроти зиддисаҳюнистӣ алайҳи ин режим шиор доданд.
