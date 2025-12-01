  1. Home
Узви эътилофи сиёсии Ироқ: Имкони тамдиди ҳузури амрикоиҳо дар кишвар вуҷуд надорад

1 Декабр 2025 - 14:28
Узви эътилофи "Чаҳорчӯби Ҳамоҳангӣ"-и Ироқ ба фазосозиҳо дар хусуси имкони тамдиди ҳузури низомиёни амрикоӣ дар ин кишвар вокуниш нишон дод.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маълума, Исом Шокир, узви эътилофи "Чаҳорчӯби Ҳамоҳангӣ"-и Ироқ, таъкид кард, ки гумонзаниҳо дар хусуси имкони тамдиди ҳузури низомиёни амрикоӣ дар ин кишвар ҷуз таваҳҳумоте нест, ки аз сӯи бархе афрод матраҳ мешавад.

Вай илова кард: Миллати Ироқ бо тамдиди ҳузури ин нерӯҳо дар кишварашон мухолиф ҳастанд. Тасмим дар хусуси берун рондани низомиёни хориҷӣ, ба вижа амрикоӣ, аз Ироқ аз сӯи Кумитаи Ҳамоҳангии дуҷониба миёни Бағдод ва Вашингтон гирифта шудааст.

Шокир тасреҳ кард: Ироқ ба ҳузури нерӯҳои размии хориҷӣ дар ҳеҷ минтақае ниёз надорад ва нерӯҳои амниятии ин кишвар метавонанд бо чолишҳои дохилӣ ё хориҷӣ муқобила кунанд.

Вай баён кард: Хуруҷи ин нерӯҳо аз Ироқ ба нафъи кишвар буда ва боиси тақвияти суботи дохилӣ мешавад.

