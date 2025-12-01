Сатҳҳои бесобиқаи камбуди нерӯи низомӣ дар артиши режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, артиши режими саҳюнистӣ бо судури баёнияе аз камбуди 1300 афсар дар тамоми воҳидҳои размии ин ниҳоди низомӣ аз дараҷаи лейтенанти дуюм то сарҳанг (сарҳангазмо) хабар дод.
Бар асоси ин гузориш, ҳудуди 300 афсар бо дараҷаи майор низ дар воҳидҳои мухталифи размӣ камбуд вуҷуд дорад.
Артиши режими саҳюнистӣ меафзояд, ки ҳудуди 30 дарсад аз фармондеҳони аршади артиш аз соли оянда нерӯҳои мусаллаҳро тарк хоҳанд кард.
Бар асоси ин гузориш, 70 дарсад аз хонаводаҳои нерӯҳои захира бо мушкилот ва фишорҳои шадид, ки ношӣ аз тӯлонӣ шудани давраҳои хидмат ва таваққуфи фаъолиятҳои иқтисодии хонаводаҳо аст, мувоҷеҳанд.
Артиши саҳюнистӣ таъкид кард, ки камбуди нерӯи инсонӣ ба таври мустақим бар амнияти ин режим таъсир мегузорад. Тибқи ин гузориш, танҳо 37 дарсад аз афсарон тамоюли худро барои идомаи хидмат дар соли ҷорӣ эълом кардаанд; ин рақам дар соли 2018 ҳудуди 58 дарсад буд.
Ҳамчунин баррасиҳои артиш нишон медиҳад, ки 30 дарсад аз нерӯҳои захира ва низомиёни хидмати доимӣ, дар соли оянда ба воҳидҳои худ бознахоҳанд гашт.
