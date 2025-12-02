Сардор Нақдӣ: Эрон бар тамоми Ғарб пирӯз шуд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) – Абно – Сардор «Муҳаммадризо Нақдӣ», мушовири фармондеҳи кулли Сипоҳ, дар маросими шонздаҳумин давраи Шаби Ошӯроӣ, ки дар Донишгоҳи Илму Санъат баргузор шуд, изҳор дошт: «Маҷлиси шаҳид, рафеътарин маконҳост ва баландтарин ҷойгоҳи инсоният ва имон, “Яқин” аст.»
Вай бо ишора ба аҳаммияти яқин дар ҷомеаи исломӣ афзуд: «Яқин баландтарин дараҷаест, ки инсон ба он даст меёбад ва дараҷаи шаҳид ҳам дараҷаи яқин аст; шаҳид ҳамаи доштаҳои худро огоҳона тақдим мекунад; чаро ки медонад ҷаҳони ҳастӣ ҳамин ҷаҳони моддӣ нест; балки як ҷаҳони маънавӣ ва боқӣ ҳам дар пеши рӯ дорад.»
Мушовири фармондеҳи кулли Сипоҳ ёдовар шуд: «Илмул-яқин» ва «Ҳаққул-яқин» баландтарин дараҷаҳои имон аст ва шаҳид ин ҷойгоҳҳоро ба даст овардааст; ҳамчунин шаҳид ба Ваҷҳуллоҳ (Чеҳраи Худо) назар мекунад ва бо аввалин қатраи хуне, ки аз ӯ рехта мешавад, ҳамаи гуноҳонаш бахшида хоҳад шуд.»
Вай бо баёни ин ки ҳуҷҷат дар дасти Худост ва бояд ба ҳуҷҷати Худо яқин дошта бошем, унвон кард: «Волотарин инсонҳо орзу доранд, ки шаҳид шаванд ва агар мехоҳем ба шаҳидон наздик шавем, бояд қудрати яқини худро афзоиш диҳем.»
Сардор Нақдӣ изҳор дошт: «Бедорӣ» маҳсули хуни шаҳид аст ва ӯ бо шаҳодати худ, ҷомеаро бедор ва ҳушёр карда ва ба ҳаракат дармеоварад.»
Мушовири фармондеҳи кулли Сипоҳ дар бахши дигаре аз суханони худ бо ишора ба ривоятҳои таърихӣ аз қудрати Худованд, баён кард: «Агар ҳамаи қудратҳо ҷамъ шаванд то коре анҷом диҳанд, аммо Худованд нахоҳад, ҳатто наметавонанд кӯчактарин васоилро бисозанд.»
Вай ҳамчунин бо баёни ин ки Эрон бо ҳамаи тавон дар ҷанги 12-рӯза дар муқобили ҷанги сахт ва ҷанги электроникии душман истод, афзуд: «Дар ин ҷанг, бинии душманро ба хок молидем; ҳамчунин Ҷумҳурии Исломии Эрон бо вуҷуди ҳамаи имконоти иттилоотӣ, ҷосусӣ, расонаӣ ва майдонии душманон, бар режими саҳюнистӣ ва ҳампаймононаш, яъне тамоми Ғарб (Амрико, Инглистон, Фаронса ва ғайра) пирӯз шуд.»
Сардор Нақдӣ ёдовар шуд: «Имрӯз золимони ҷаҳон бегуноҳонро ба шаҳодат мерасонанд ва хуни шаҳидон бедоркунандаи минтақа будааст. Дар минтақае, ки бархе кишварҳои арабӣ таслими душмани саҳюнӣ шуданд ва Исроил дар даврае то Байрут пеш рафт; баракати хуни шаҳидон муҷиб шуд то Ҳизбуллоҳ ва Ҳамос дар ҷанг бо душмани саҳюнӣ, пирӯзиро борҳо ва борҳо барои худ рақам бизананд.»
Мушовири фармондеҳи кулли Сипоҳ гуфт: «Имрӯз шиорҳое, ки муддатҳо дар намозҷумъаҳои мо сар дода мешуд, аз шарқи Осиё то ғарби Аврупо густариш ёфтааст; ҳамчунин дар Ню-Йорк, ки муддатҳо дар ситора ва нуфузи саҳюнистҳо буда, касе шаҳрдор аст, ки мехоҳад Нетаняҳуро дастгир кунад; лизо қудратҳои шайтонӣ бидонанд, ки дунё дар ҳоли тағйир аст, жести зоҳирии онҳо дар хусуси демокрасӣ дигар таъсире надорад ва парвандаи ин қудратҳои ситамгар дар ҳоли баста шудан аст.»
Вай дар бахши дигаре аз суханонаш эҳтимоли ҷанг бо режими саҳюнистиро бисёр ночиз донист ва афзуд: «Хеле баъид медонам, ки Амрико ва режими саҳюнистӣ муҷаддадан ҷуръати ҳамла дошта бошанд; чаро ки Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ҷанги 12-рӯза қудрати худро ба саҳюнистҳо нишон дод; аммо дар сурати ҳамлаи муҷаддад, посухи мо муҳкам хоҳад буд ва мо дар ҷанг бо душман, пирӯз хоҳем шуд.»
Сардор Нақдӣ тасриҳ кард: «Душман дар ҳамаи шуъун, хеле нотавон ва хеле заифтар аз он аст, ки фикр мекунем; барои мисол, панҷ нави ҳавопаймобари Амрико зарбаҳои мушакии сахте аз Яман хӯрданд ва минтақаро тарк карданд.»
Мушовири фармондеҳи кулли Сипоҳ бо ишора ба тавонмандии низомии Эрон ва заъфҳои душманон, гуфт: «Саҳюнистҳо бисёр заиф шудаанд ва дар остонаи нобудӣ ҳастанд; ҳамчунон ки дар ҷанги 12-рӯза шоҳид будем, Эрон муҳкам дар муқобили душман истод ва бо зарбаҳои мушакии худ, режими саҳюниро водор ба таслим кард.»
