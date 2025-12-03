Иддаои хусумонаи Дабири кулли НАТО алайҳи Чин

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, «Марк Рутте», дабири кулли Созмони Паймони Атлантики Шимолӣ (НАТО) имрӯз чаҳоршанбе дар суханоне эълом кард: Дар ҳоле ки музокирот идома дорад, мо наметавонем аз тааҳҳуди худ ба Украина ақибнишинӣ кунем. Дастёбӣ ба тавофуқи сулҳ миёни Русия ва Украина осон нест ва ниёз ба кори зиёде дорад.
Дабири кулли Созмони Паймони Атлантики Шимолӣ сипас идома дод: Мо дар ҳоли ҳамоҳангӣ бо Кохи Сафед ва ҳамаи тарафҳо дар мавриди тарҳи сулҳ барои ҳаллу фасли буҳрони Украина ҳастем. Ҳаргуна роҳҳалли ниҳоӣ бояд тазмин кунандаи як кишвари мустақили Украина ва тазминҳои амниятӣ барои ҷилавгирӣ аз таҷовузи дигари Русия бошад. Русия 40 дарсади буҷаи худро сарфи ҷанг бо Украина мекунад.
«Марк Рутте» гуфт: Мо ҳеҷ мавзеъи расмӣ дар мавриди наҳваи бархӯрд бо дороиҳои масдудшудаи Русия надорем; ин мавзӯъ ба Иттиҳодияи Аврупо бастагӣ дорад.
Вай сипас иддао кард: Чин аз наздик бо Русия ҳамкорӣ мекунад ва силоҳҳои лозимро дар ҷанг бо Украина дар ихтиёри Маскав қарор медиҳад! Мо нигарониҳое дар мавриди вобастагии мутақобили рӯ ба афзоиш байни Русия ва Чин дорем. Чин метавонад зарфи чанд сол ба ҳазор кулоҳаки ҳастаӣ даст ёбад.
