Кремл иддаои радди тарҳи сулҳи Амрико аз ҷониби Путинро рад кард

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Спутник, «Дмитрий Песков», сухангӯи Кремл дар посух ба саволи хабарнигоре дар бораи радди тарҳи сулҳи Амрико гуфт: «Не, ин саҳеҳ нест. Нукта ин аст, ки дирӯз барои аввалин бор, табодули назари мустақим сурат гирифт ва ҳамон тавре ки баён шуд, бархе маворид пазируфта шуд ва бархе дигар ғайриқобили қабул тавсиф шуд. Ин як фароянди кории табиӣ барои ҷустуҷӯи роҳкорҳои созиш аст.»
Вай афзуд: Маскав умедвор аст, ки тарафи амрикоӣ низ дар ҷараёни музокирот бар сари ҳалли буҳрони Украина ба асли сукут пойбанд бошад. Маскав тарафдори дипломасия бо садои баланд нест ва Амрико низ ҳамин рӯйкардро дорад. Ҳар қадар музокирот барои ҳалли буҳрони Украина дар фазои оромтаре баргузор шавад, натиҷабахштар хоҳад буд.
Сухангӯи Кремл дар посух ба саволи дигаре эълом кард, ки гуфтугӯи телефонӣ миёни Путин ва Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, дар ҳар замони мумкин, қобили барномарезӣ аст.
Песков таъкид кард, ки Русия, арзиши зиёде барои иродаи сиёсии Трамп барои ҳалли мусолиматомези буҳрони Украина қоил аст ва гуфт: Маскав омода аст то ҳар замон лозим бошад бо мақомоти давлати Трамп мулоқот кунад то вазъияти Украина ҳаллу фасл шавад.
Нишасти ҳайати амрикоӣ ба раёсати «Стив Виткофф», намояндаи вижаи Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико бо Владимир Путин, раисҷумҳури Русия, шаби гузашта баргузор шуд. Ҳанӯз иттилооти дақиқе аз ҷузъиёти ин нишаст ба берун дарз накардааст.
Ҳайати амрикоӣ қабл аз ин дидор, дар Флорида бо мақомоти украинӣ дидор карда буданд. Дидоре, ки Марко Рубио, вазири умури хориҷаи Амрико онро самарбахш хонд.
Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико чанд ҳафта қабл, аз тарҳи 28 бандии худ барои ҳалли буҳрони Украина рунамоӣ кард ва аз он замон то кунун баҳсҳои густардае миёни мақомоти аврупоӣ ва Амрико шакл гирифтааст.
Вогузории бахшҳое аз Украина ба Русия аз ҷанҷолитарин мавориди ин тарҳ ба шумор меравад.
Your Comment