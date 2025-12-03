Берлин: Шумори қурбониён дар Ғазза хеле зиёд ва нигаронкунанда аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Вазорати умури хориҷаи Олмон имрӯз чаҳоршанбе бо судури баёнияе бидуни маҳкум кардани идомаи ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ алайҳи мардуми мазлум дар Ғазза, дар вокунише сарфи назар лафзӣ эълом кард: Шумори қурбониён дар Ғазза хеле зиёд ва нигаронкунанда аст. Мо аз ҳамаи тарафҳо мехоҳем, ки ба тавофуқи оташбас дар Ғазза пойбанд бошанд ва онро ба хатар наандозанд.
Берлин сипас изофа кард: Бояд дар бозсозии бемористонҳо ва зерсохтҳои об, фозилоб ва барқ дар навори Ғазза пешрафт ҳосил шавад. Тамосҳои дипломатии фишурдае бо Исроил ва кишварҳои минтақа барои ҳифзи оромиш дар навори Ғазза дар ҳоли анҷом аст.
