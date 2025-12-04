Ҷабҳаи Халқ: Ҳамла ба хаймаҳои оворагон дар Хон Юнис наслкушӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Маркази иттилоърасонии Фаластин, Ҷабҳаи Халқ барои озодии Фаластин бо судури баёнияе ҳамлаи артиши саҳюнистӣ ба хаймаҳои оворагон дар минтақаи Мавосии Хон Юнис дар ҷануби Навори Ғаззаро «ҳамлаи буздилона» тавсиф кард, ки ба оташсӯзии густурда ва шаҳодати теъдоде аз ғайринизомиён, аз ҷумла кӯдакон, мунҷар шудааст.
Ин ҷунбиш таъкид кард, ки ин иқдом ҷинояти ошкори наслкушӣ ва терроризми давлатии фашистӣ аст, ки тамоми қонунҳои байналмилалиро зери по мегузорад.
Ҷабҳаи Халқ афзуд, ки ин ҳамла нишондиҳандаи исрори режими ишғолгар бар нақзи тавофуқи оташбас ва талоши огоҳона барои таркондани дубораи авзоъ дар Ғазза аст.
Ин ҷунбиш ҳамчунин эълом кард, ки ҳимоят ва ҳамсӯии Амрико бо ин сиёсатҳо, давлати Вошингтонро шарики мустақим дар ин ҷиноёт қарор медиҳад.
Ҷабҳаи Халқ дар поён аз миёнҷигарҳо ва кишварҳои зомини тавофуқ хост фавран барои таваққуфи ин раванди хатарнок иқдом карда ва созукорҳои илзомовар барои маҳори таҷовузоти режими саҳюнистӣ вазъ кунанд.
