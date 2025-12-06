Вазири хориҷаи Испониё: Роҳҳали субот дар минтақа роҳкори дудавлатӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Аш-Шуруқ», Хосе Мануэл Албарес, вазири умури хориҷаи Испониё, рӯзи шанбе дар Маҷмаи Доҳа, хушунати афзояндаи шаҳракнишинони исроилӣ дар Каронаи Бохтариро хориҷ аз контроли тавсиф ва таъкид кард: "Роҳҳали воқеии сулҳу субот дар минтақа роҳҳали дудавлатӣ аст."
Албарес баён кард: "Мо ба далели ба расмият шинохтани кишвари Фаластин мавриди интиқод қарор гирифтем, аммо ин корро барои барқарории адолат барои мардуми Фаластин анҷом додем."
Вай таъкид кард: "Роҳҳали дудавлатӣ масири воқеӣ барои сулҳу субот ҳам барои фаластиниён ва ҳам барои исроилиҳо аст."
Вазири хориҷаи Испониё афзуд: "Замони он фаро расида, ки як кишвари воқеии фаластинӣ таъсис шавад ва ин ба маънии он аст, ки Каронаи Бохтарӣ ва Ғазза таҳти контроли фаластиниҳо бошад."
