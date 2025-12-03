Тирандозии низомиёни исроилӣ ба самти манзилҳои суриҳо дар Қунайтара

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маёдин, манбаъҳои сурӣ аз таҳаррукоти ҷадиди режими саҳюнистӣ дар ҷануби Сурия хабар доданд.
Манбаъҳои маҳаллии сурӣ эълом карданд, ки гаштии вобаста ба артиши режими саҳюнистӣ иқдом ба тирандозӣ ба самти манзилҳои ғайринизомиён дар рустои Абуқубайс дар ҳумаи Қунайтара кардааст.
Хабарнигори Ал-Ихбория низ гузориш дод, ки гаштии ишғолгарон муташаккил аз ду худрави низомӣ вориди рустои Умму-л-Азом дар ҳумаи Қунайтара шуданд.
Рӯзи гузашта низ манбаъҳои сурӣ эълом карданд: Ҳафт худрави низомӣ ва нафарбарҳои артиши режими саҳюнистӣ вориди шаҳраки Биръаҷам ва рустои Рувайҳина дар ҳумаи марказии Қунайтара шуданд.
Ин манбаъҳо баён карданд, ки гурӯҳе аз низомиёни исроилӣ ба парсазанӣ дар шимоли садди Кӯдана дар наздикии Айни Зивон дар ҳумаи ҷанубии Қунайтара пардохтанд.
Гуфтанист, ки режими саҳюнистӣ аз замони суқути низоми собиқи Сурия, даст ба ҳамлаҳои густарда ба Сурия задааст ва чанде қабл низ ба баҳонаи ҳимоят аз Друзиҳо, манотиқе аз Димишқро бомбаборон кард.
Аз замони суқути низоми Башшор Асад, артиши ин режим бо убур аз хатти ҳоил байни минтақаи ишғолии Ҷӯлон бо Сурия, ба идомаи ишғоли манотиқи наздик ба Ҷӯлон дар устонҳои Даръо ва Қунайтара пардохтааст.
