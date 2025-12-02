Идомаи амалиёти нерӯҳои Ироқӣ алайҳи боқимондаҳои ДИИШ дар ғарби ин кишвар

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз ВАА (Агентии иттилоотии Ироқ), нерӯҳои Ироқӣ дар амалиёти иттилоотии муваффақ дар умқи саҳрои Анбор, яке аз махфийгоҳҳои қадимии гурӯҳи террористии ДИИШ дар минтақаи Қоимро ҳадафи ҳамла қарор дода ва миқдоре силоҳу муҳиммот аз он ҷо кашфу забт карданд.
Мудирияти дастгоҳи иттилооти низомии Ироқ бо нашри баёнияе эълом кард: «Дар ростои равиши таъйиншуда тавассути мудирияти иттилооти низомӣ дар иҷрои амалиётҳои иттилоотӣ, бахши иттилоот ва амнияти лашкари ҳафтуми пиёда тавонист яке аз махфийгоҳҳои гурӯҳи террористии ДИИШ-ро, ки пеш аз озодсозии шаҳрҳо аз чанголи онҳо мавриди истифода қарор мегирифт, дар минтақаи Қоим дар Анбор ҳадафи ҳамла ва юриш қарор диҳад.»
Дар ин баёния омадааст, дар дохили ин махфийгоҳ, муҳиммот ва силоҳҳои фарсудаи зиёде кашфу забт шуд, ки ин таслиҳот ва маводд тавассути гардуни муҳандисии лашкар, дар ҳамон маҳал мунҳадим шуданд.
Your Comment