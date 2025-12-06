Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, фармондеҳи артиши Укроин имрӯз шанбе дар суханоне иддао кард: "Кишвари мо сипари Аврупо дар баробари таҷовузи Русия шудааст. Рӯёрӯӣ бояд бо истифода аз паҳподҳо ва мушакҳо ба умқи хоки Русия кашида шавад."
Ин мақоми низомии Укроин иддао кард: "Бидуни артиши мо, ҳеҷ тазмини амниятӣ дар оянда вуҷуд надорад ва мо чорае ҷуз истодагӣ надорем."
Ин дар ҳолест, ки соатҳо пеш Вазорати дифоъи Русия эълом кард, ки падофанди ҳавоии ин кишвар муваффақ шуд тайи шаби гузашта 116 паҳподи укроиниро сақт кунад.
Вазорати дифоъи Русия илова кард, ки нерӯҳои паҳподии ин кишвар мавзеъҳои нерӯҳои укроиниро дар соҳили дарёи Днепр ҳадаф қарор доданд.
Ҳамчунин як манбаъи низомии рус эълом кард, ки нерӯҳои ин кишвар маркази фармондеҳии нерӯҳои марзии Укроин дар меҳвари Сумиро ҳадаф қарор доданд.
